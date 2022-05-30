U17 ve U15 Türkiye finallerine Osmaneli ev sahipliği yapacak - Haberler

U17 ve U15 Türkiye finallerine Osmaneli ev sahipliği yapacak
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, U17 ve U15 Türkiye finallerine Osmaneli ev sahipliği yapacağı söyledi.
Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, U17 ve U15 Türkiye finallerine Osmaneli ev sahipliği yapacağı söyledi.
Nusret Tosun, yaptığı açıklamada, Bilecik'in Osmaneli ilçe bu yıl önemli 2 finale ev sahipliği yapacağı söyledi. Tosun, "2 Haziran perşembe günü saat 15: 00'da Osmaneli İlçe Stadı'ndan U17 Türkiye Finali müsabakası olan Bursa Yıldırım- Eskişehirspor maçı oynanacak. Ertesi gün aynı saatte aynı statta bu sefer U15 Türkiye Finali müsabakası olan Sakaryaspor-İnegölspor karşılaşması oynanacak. Bu iki önemli maça ev sahipliği yapacak Osmaneli ilçemize tüm sporseverleri davet ediyor, tüm takımlara başarılar dilerim. Kazasız sakatsızlık bir final maçları olsun" dedi. - BİLECİK
İhlas Haber Ajansı / Spor