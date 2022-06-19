U17 Serbest Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda Serbest Erkek Milli Güreş Takımı şampiyonayı 2 Altın, 1 gümüş, 2 bronz toplamda 5 madalya alarak 136 puan ile ikinci sırada tamamladı. Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda Serbest Erkek Milli Güreş Takımı şampiyonayı 2 Altın, 1 gümüş, 2 bronz toplamda 5 madalya alarak 136 puan ile ikinci sırada tamamladı. Serbest Erkek Milli Takımı'nda 60 kg'da Abdullah Toprak altın, 92 kg'da İbrahim Benekli altın, 110 kg'da Taha Yakup Temel gümüş, 51 kg'da Mustafa Kaburga bronz, 65 kg'da Fatih Acar bronz madalya kazandı. U17 Avrupa Şampiyonası'nda dereceye giren milli sporcular şöyle: Kadın Milli Takım 57 kg - Tuba Demir - Altın Madalya 40 kg - Yağmur Karabacak - Gümüş Madalya 53 kg - Sevim Akbaş - Gümüş Madalya 61 kg - İlayda Cin - Gümüş Madalya 65 kg - Duyge Gen - Gümüş Madalya 69 kg - Ayşe Erkan - Gümüş Madalya 49 kg - Şevval Çayır - Bronz Madalya Grekoromen Milli Takım 71 kg - İbrahim Özdemir - Altın Madalya 110 kg - Cemal Yusuf Bakır - Gümüş Madalya 55 kg - Halil Çınar - Bronz Madalya Serbest Milli Takım 60 kg - Abdullah Toprak - Altın Madalya 92 kg - İbrahim Benekli - Altın Madalya 110 kg - Taha Yakup Temel - Gümüş Madalya 51 kg - Mustafa Kaburga - Bronz Madalya 65 kg - Fatih Acar - Bronz Madalya - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Gümüş Spor Haberler

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