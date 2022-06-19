U17 Serbest Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi
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Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda Serbest Erkek Milli Güreş Takımı şampiyonayı 2 Altın, 1 gümüş, 2 bronz toplamda 5 madalya alarak 136 puan ile ikinci sırada tamamladı.
Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda Serbest Erkek Milli Güreş Takımı şampiyonayı 2 Altın, 1 gümüş, 2 bronz toplamda 5 madalya alarak 136 puan ile ikinci sırada tamamladı.
Serbest Erkek Milli Takımı'nda 60 kg'da Abdullah Toprak altın, 92 kg'da İbrahim Benekli altın, 110 kg'da Taha Yakup Temel gümüş, 51 kg'da Mustafa Kaburga bronz, 65 kg'da Fatih Acar bronz madalya kazandı.
U17 Avrupa Şampiyonası'nda dereceye giren milli sporcular şöyle:
Kadın Milli Takım
57 kg - Tuba Demir - Altın Madalya
40 kg - Yağmur Karabacak - Gümüş Madalya
53 kg - Sevim Akbaş - Gümüş Madalya
61 kg - İlayda Cin - Gümüş Madalya
65 kg - Duyge Gen - Gümüş Madalya
69 kg - Ayşe Erkan - Gümüş Madalya
49 kg - Şevval Çayır - Bronz Madalya
Grekoromen Milli Takım
71 kg - İbrahim Özdemir - Altın Madalya
110 kg - Cemal Yusuf Bakır - Gümüş Madalya
55 kg - Halil Çınar - Bronz Madalya
Serbest Milli Takım
60 kg - Abdullah Toprak - Altın Madalya
92 kg - İbrahim Benekli - Altın Madalya
110 kg - Taha Yakup Temel - Gümüş Madalya
51 kg - Mustafa Kaburga - Bronz Madalya
65 kg - Fatih Acar - Bronz Madalya - İSTANBUL