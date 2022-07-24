U17 Milli Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, final maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, final maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Milliler, üst üste 2. kez Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Salon: Sport Hall TJ Slavia Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Stoyan Barev (Bulgaristan) İtalya: Esposito, Monaco, Adigwe, Del Freo, Manfredini, Allaoui, Bonafede (L) (Amoruso, Coba) Türkiye: Defne, Eslem, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Elif Nur (L), Ece (L) (Talya, Eylül, Simge) Setler: 25-16, 23-25, 25-20, 25-22 Süre: 92 dakika (20,24,24,24) - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Bulgaristan İtalya Spor Haberler

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