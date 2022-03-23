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U17 Milli Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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U17 Milli Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu

U17 Milli Takımı, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 yenildi.

U17 Milli Takımı, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 yenildi.

TSC Trate Gornja Radgona'da oynanan maçta milli takımın gollerini 34'üncü dakikada Kenan Yıldız ve 73'üncü dakikada Arda Güler atarken, Sırbistan'ın gollerini 2 ve 7'nci dakikalarda Mateja Bubanj ve 79'uncu dakikada Jovan Sljivic kaydetti. Grubun diğer maçında ev sahibi Slovenya, Galler'i 5-0 yendi. U17 Milli Takımı, Elit Tur'daki 2'nci maçında 26 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de Galler ile karşılaşacak..


Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası, Kenan Yıldız, Sırbistan, Milli, Spor, Haberler

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