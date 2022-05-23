U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti - Haberler

U17 Milli Takımın, Belçika ile oynadığı karşılaşmayı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ve Ümit Milli Takım Antrenörü Zeki Önatlı tribünden izledi.

Demirören Haber Ajansı / Spor