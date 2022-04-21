U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'a galibiyetle başladı

SALON: TVF Cengiz Göllü

HAKEMLER: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Audrius Gargasas (Litvanya)

SÜRE: 54 dakika (18', 20',16')

Türkiye U17 Kız Milli Takımı, Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'taki ilk maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti. Millilerde; Defne Başyolcu 15, Begüm Kaçmaz 11, Liza ve Ceylin 7, Ece 5, Nisan ve Eslem 4, Bianka İlayda 2 sayıyla oynadı. Karşılaşmayı TVF Asbaşkanı Süleyman Süleymanoğlu, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz da maçı tribünden takip etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor