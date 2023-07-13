U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Fransa'yı 3-1 mağlup etti

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti.