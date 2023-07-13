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U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Fransa'yı 3-1 mağlup etti

Spor Haberleri

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti.

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti.<İlk 3 maçta 2 galibiyet alan Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki dördüncü maçında 15 Temmuz Cumartesi günü saat 15.30'da Almanya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Macaristan voleybol Fransa Spor Haberler

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