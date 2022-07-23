U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde Türkiye, U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye, U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşılaştı. Türkiye, 2-1 geriye düştüğü mücadelede sahadan 3-2'lik (25-16, 20-25, 18-25, 25-15, 15-12) galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi. 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde yarın TSİ 19.00'da İtalya ile karşılaşacak. Demirören Haber Ajansı / Spor voleybol Türkiye Spor Haberler

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