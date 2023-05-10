U17 Kız Milli Takımı'nın hedefi A Milli Takım forması

U17 Kız Milli Takımı'nın kaptanı Ecemnur Öztürk ve Mevlüde Melek Okuyan, A Milli Takım formasını terletmek ve yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek istiyor. İki genç futbolcu, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Ecemnur Öztürk: Hedefim A Milli Takım formasını terletmek

Mevlüde Melek Okuyan: Paris Saint Germain'de forma giymek istiyorum

Olgucan KALKAN – Kaan ÜLKER / İSTANBUL,- U17 Kız Milli Takımı'nın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı hazırlık kampı sona erdi. 2007-2008 doğumlu oyuncuların katıldığı kampta teknik, taktik ve atletik performansa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yurt dışında kadın futbolunun daha ileride olduğunu ifade eden milli futbolcu, Türkiye'de de kadın futbolunun gelişmesi için herkesin elinden geleni yaparak emek verdiğini söyledi.