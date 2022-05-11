U17 Kadın Güreş Milli Takımı, Uluslararası Zafer Kupası'nda şampiyon oldu

Kadın Güreş Milli Takımları son iki ayda üçüncü şampiyonluğunu yaşadı. Önce Avrupa Şampiyonası, sonrasında ise Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gelen şampiyonluklara bir yenisi daha eklendi. Antalya'da düzenlenen 24'üncü Uluslararası U17 Zafer Kupası'nda; 9 altın, 6 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 28 madalya kazanan U17 Kadın Milli Takımı, şampiyon olma başarısı gösterdi. Turnuvada Kazakistan 115 puanla ikinci, Azerbaycan ise 91 puanla üçüncü oldu.

110 kg - 1. Kasımbek Edyge (Kaz), 2. Levan Laglilava (Fra), 3. T. Yakup Temel (Tur), Mehmetcan Üngör (Tur)

Demirören Haber Ajansı / Spor