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U17 Güreş Müsabakaları Kütahya'da Başladı

U17 Güreş Müsabakaları Kütahya'da Başladı
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Ata sporu güreşin genç yeteneklerini bir araya getiren U17 Grekoromen ve Serbest Stil Güreş Türkiye Grup Müsabakaları, Kütahya'da 400'ü aşkın sporcunun katılımıyla heyecan dolu bir şekilde başladı. 24 ilden gelen sporcular, hakemler ve teknik ekipler organizasyonda yer alıyor.

Ata sporumuz güreşin genç yeteneklerini bir araya getiren U17 Grekoromen ve Serbest Stil Güreş Türkiye Grup Müsabakaları, Kütahya'da büyük bir heyecanla başladı.

Kütahya, Tokat, Erzurum ve Niğde illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen müsabakalarda, 400'ü aşkın sporcunun katılımıyla en yoğun grup organizasyonu Kütahya'da gerçekleştiriliyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona 24 farklı ilden gelen 500'den fazla sporcu, hakem ve teknik ekip katıldı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, müsabakaların hayırlı olmasını temenni ederek, tüm sporculara ve hakemlere başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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