Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen U17 Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası başladı. Turnuvanın açılış maçında Fransa, Polonya'yı 10-4 mağlup etti. 16 ülkeden 240 sporcu mücadele ediyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen U17 Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası başladı. Turnuvanın açılış maçında Fransa, Polonya'yı 10-4 mağlup etti.

Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda Manisa'da düzenlenen U17 Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun açılış maçında Fransa, Polonya'yı 10-4 mağlup etti.

16 ülkeden 240 sporcu

16 ülkeden 240 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Türkiye, Hırvatistan, İspanya, Macaristan, Karadağ, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Sırbistan, Fransa, Polonya, Romanya, Gürcistan, Almanya, Malta ve Ukrayna mücadele ediyor. Diğer müsabakalarda Gürcistan, Ukrayna'yı 13-10, Almanya ise Malta'yı 9-7 mağlup etti. C Grubu'nda Fransa, Polonya ve Romanya ile mücadele edecek olan Türkiye, bu akşam 21.00'da Romanya ile karşılaşacak. - MANİSA