U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Milli Sporcular İlk Gün Mücadelelerinde Başarılı

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, ilk gün mücadelelerinde 1 final, 1 bronz madalya ve 1 repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti. Şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stilde mücadele edilecek.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı.

Şampiyonanın ilk gününde milli sporcular 1 final, 1 bronz madalya, 1 de repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

İstanbul'da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde grekoromen stilde 48-55-65-80-110 kilogramda sporcular mücadele etti. 110 kilogramda Cemal Yusuf Bakır, yarı finalde İranlı rakibi Amirhossein Morad Abdevali'yi 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Milli sporcu yarın final müsabakasında Hintli Ronak Ronak ile karşılaşacak.

55 kilogramdaki Halil Çınar, yarı finalde karşılaştığı Hintli Suraj Suraj'a mağlup olması sebebiyle bronz madalya müsabakasına çıkacak.

80 kilogramdaki Emir Tuğra Dayal, eleme turunda kaybettiği Japon rakibi Taizo Yoshida'nın finale yükselmesi sebebiyle repesaj müsabakasına çıkma şansı elde etti. Dayal, repesajda İsrailli rakibi Itzhak Shon Itzhak Nemsadze ile karşılaşacak.

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde grekoromen stilde 45-51-60-71-92 kilogramda sporcular mücadele edecek. İlk gün finale yükselen sporcular ise madalya müsabakalarına saat 18.00'den itibaren başlayacak. - İSTANBUL