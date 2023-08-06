U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Eyyüp Çetin Gümüş Madalya Kazandı

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde erkekler 92 kilogramda mücadele eden Eyyüp Çetin, Gürcü rakibi Sandro Kurashvili'yi finalde mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde erkekler 92 kilogramda mücadele eden Eyyüp Çetin, Gürcü rakibi Sandro Kurashvili'yi finalde mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın son günü final müsabakaları ile tamamlandı.

92 kilogramda mücadele eden ve şampiyonanın yarı finalinde Hintli sporcu Vinay Vinay'ı yenerek finale yükselen Eyyüp Çetin, finalde Gürcü rakibi Sandro Kurashvili ile karşılaştı. Altın madalya mücadelesinde ay-yıldızlı sporcu, rakibine 10-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL