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U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Eyyüp Çetin finale yükseldi

Spor Haberleri

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kilogramda mücadele eden Eyyüp Çetin, yarı finalde karşılaştığı Hint rakibi Vinay Vinay'ı 10-0 mağlup ederek finale yükseldi.

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kilogramda mücadele eden Eyyüp Çetin, yarı finalde karşılaştığı Hint rakibi Vinay Vinay'ı 10-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Eyyüp Çetin, final müsabakasında 6 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Gürcü Sandro Kurashvili ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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