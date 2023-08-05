U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Eyyüp Çetin finale yükseldi
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U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kilogramda mücadele eden Eyyüp Çetin, yarı finalde karşılaştığı Hint rakibi Vinay Vinay'ı 10-0 mağlup ederek finale yükseldi.
U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kilogramda mücadele eden Eyyüp Çetin, yarı finalde karşılaştığı Hint rakibi Vinay Vinay'ı 10-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Eyyüp Çetin, final müsabakasında 6 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Gürcü Sandro Kurashvili ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor