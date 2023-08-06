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U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ebubekir Gür bronz madalya kazandı

Spor Haberleri

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde serbest stil erkekler 45 kilogramda mücadele eden Ebubekir Gür, Kazak rakibi Nurmukhamed Turdaly'yi tuşla mağlup ederek bronz madalya kazandı.

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde serbest stil erkekler 45 kilogramda mücadele eden Ebubekir Gür, Kazak rakibi Nurmukhamed Turdaly'yi tuşla mağlup ederek bronz madalya kazandı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın son günü final müsabakaları ile devam ediyor. Bugün 45 kiloda mindere çıkan Ebubekir Gür, bronz madalya mücadelesinde Kazak rakibi Nurmukhamed Turdaly ile karşılaştı. Milli güreşçi, rakibini tuşla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Dünya Spor Haberler

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