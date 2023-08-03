U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Duygu Gen Gümüş Madalya Kazandı

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kilogramda mücadele eden Duygu Gen, Japon rakibi Chisato Yoshida'ya finalde mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kilogramda mücadele eden Duygu Gen, Japon rakibi Chisato Yoshida'ya finalde mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde 31 Temmuz-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nın dördüncü günü final müsabakaları ile tamamlandı. Kadınlarda 43-49-57-65-73 kilogramda sporcular mücadele etti.

65 kilogramda mücadele eden ve şampiyonanın yarı finalinde bağımsız sporcu Maryia Makarchanka'yı yenerek finale yükselen Duygu Gen, finalde Japon rakibi Chisato Yoshida ile karşılaştı. Altın madalya mücadelesinde ay-yıldızlı sporcu, rakibine 5-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL