U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Alkan Akar bronz madalya kazandı

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kiloda Alkan Akar, Gürcü rakibi Luka Lomadze'yi 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Alkan Akar, Türkiye'yi temsil etti ve bronz madalya kazandı.