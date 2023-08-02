U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Alkan Akar bronz madalya kazandı
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U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kiloda Alkan Akar, Gürcü rakibi Luka Lomadze'yi 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Alkan Akar, Türkiye'yi temsil etti ve bronz madalya kazandı.
U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kiloda Alkan Akar, Gürcü rakibi Luka Lomadze'yi 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası, Başakşehir Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Şampiyonanın 3'üncü gününde mücadele eden milli güreşçi Alkan Akar, 71 kilo bronz madalya müsabakasında Gürcü Luka Lomadze'yi 5-1 yenerek kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.Alkan Akar'a madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman takdim etti