17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Sırbistan'ın Vranje kentinde düzenlenen organizasyonda Romanya'yı 25-23, 25-14, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı. AA / Fatih Çakmak - Spor Sırbistan voleybol Romanya Spor Haberler

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