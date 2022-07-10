17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Haberler

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17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

AA - Fatih Çakmak - Spor
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17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Sırbistan'ın Vranje kentinde düzenlenen organizasyonda Romanya'yı 25-23, 25-14, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Sırbistan voleybol Romanya Spor Haberler

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