U16 Salon Hokeyi Denizli Kız Karması, Bölge Şampiyonasından 3'üncü olarak döndü.

U16 Salon Hokeyi Denizli Kız Karması, 20-24 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Bölge Şampiyonası'ndan 3'üncü olarak döndü. 14 Sporcu ve antrenörlerden oluşan hokey takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ı ziyaret etti. Takımın Antrenörü Muhlis Demirel, şampiyonanın en genç takımı olarak Ankara'da mücadele ettiklerini, sporcularının sahada ki centilmence mücadeleleri ve spor ahlakı ile Federasyon yetkilileri ve herkesin beğenisini ve gönlünü kazandığını söyledi. Önümüzdeki yıl için İl Müdürü Ömer İlman'a şampiyonluk sözü veren sporculara, İlman tebrik ederek hediye takdim etti. - DENİZLİ