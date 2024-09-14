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U16 Milli Takımı, Romanya'yı 5-1 Mağlup Etti

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Kayseri'de düzenlenen dörtlü turnuvada U16 Milli Takımı, Romanya'yı 5-1 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Milli takımın gollerini Ada Yüzgeç, Hasan Yakub İlçin, Ali Demirbilek ve Hüseyin Şen kaydederken, Romanya'nın tek golü penaltıdan geldi.

U16 Milli Takımı, Kayseri'de düzenlenen dörtlü turnuva maçında Romanya'yı 5-1 mağlup etti.

Kayseri'de düzenlenen dörtlü turnuva U16 Milli Takımı, ilk maçında Romanya'yı 5-1 mağlup etti. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sahalarında oynanan mücadelede Milli Takımın gollerini 3 ile 27. dakikalarda Ada Yüzgeç, 17. dakikada Hasan Yakub İlçin, 49. dakikada Ali Demirbilek ve 90. dakikada Hüseyin Şen atarken Romanya'nın golünü 36. dakikada penaltıdan Daniel Motintau kaydetti. Turnuvanın diğer maçında Danimarka, Portekiz'i 2-1 yendi.

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun da tribünden takip etti.

Dörtlü turnuvada bir sonraki maçlar 16 Eylül Pazartesi günü Türkiye-Danimarka, Portekiz-Romanya arasında oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Romanya Futbol Yaşam Spor

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