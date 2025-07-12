U16 Kız Voleybol Takımı Finalde!

U16 Kız Voleybol Takımı Finalde!
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16 Yaş Altı Milli Voleybol Kız Takımı, 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler, final maçında Çekya-Polonya galibi ile karşılaşacak.

16 Yaş Altı Milli Voleybol Kız Takımı, 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve finale yükseldi.

Milliler, yarı final mücadelesinde 2-0 geriye düştüğü müsabakada İtalya'yı 3-2 (17-25, 17-25, 25-23, 25-19, 15-6) mağlup etti. Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.00'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Çekya- Polonya maçının galibi ile final oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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