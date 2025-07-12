U16 Kız Voleybol Takımı Finalde!

16 Yaş Altı Milli Voleybol Kız Takımı, 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve finale yükseldi.

Milliler, yarı final mücadelesinde 2-0 geriye düştüğü müsabakada İtalya'yı 3-2 (17-25, 17-25, 25-23, 25-19, 15-6) mağlup etti. Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.00'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Çekya- Polonya maçının galibi ile final oynayacak. - İSTANBUL