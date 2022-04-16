U16 Kız Milli Takımı, Malta'yı 2-0 yendi - Haberler

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U16 Kız Milli Takımı, Malta'yı 2-0 yendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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U16 Kız Milli Takımı, Malta'yı 2-0 yendi

U16 Kız Milli Takımı, Malta'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ikinci maçında Malta'yı 2-0 mağlup etti.

U16 Kız Milli Takımı, Malta'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ikinci maçında Malta'yı 2-0 mağlup etti.

UEFA Gelişim Turnuvası'nda Malta ile karşılaşan U16 Kız Milli Takımı, rakibini 2-0 yendi. Mücadelede millileri galibiyete taşıyan golleri 71. dakikada Tuana Demirbaş ve 84. dakikada Zeynep Bilir attı. Türkiye, turnuvadaki üçüncü maçında 19 Nisan'da Lübnan ile karşılaşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Malta, Milli, UEFA, Spor, Haberler

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