U16 Kız Milli Takımı, Malta'yı 2-0 yendi

U16 Kız Milli Takımı, Malta'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ikinci maçında Malta'yı 2-0 mağlup etti.

UEFA Gelişim Turnuvası'nda Malta ile karşılaşan U16 Kız Milli Takımı, rakibini 2-0 yendi. Mücadelede millileri galibiyete taşıyan golleri 71. dakikada Tuana Demirbaş ve 84. dakikada Zeynep Bilir attı. Türkiye, turnuvadaki üçüncü maçında 19 Nisan'da Lübnan ile karşılaşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor