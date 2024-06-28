U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası başladı

Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Manisa'da organize edilen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, Tayland ile Hollanda arasında oynanan müsabaka ile başladı. Şampiyonanın açılış maçında Hollanda, rakibi Tayland'ı 11-7 yendi.

Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Manisa'da organize edilen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Manisa'da gerçekleştirilecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda yapılacak şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Tayland, Hollanda, Zimbabve, Yunanistan, Kanada, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Macaristan, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Ukrayna, Malta, İspanya, Çin, İtalya ve Çekya katılıyor.

Şampiyona, Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda Tayland ve Hollanda arasında oynanan müsabaka ile başladı. Hollanda, rakibi Tayland'ı 11-7 yendi.

Şampiyona bugün Zimbabve-Kanada, Almanya-Hırvatistan, Kazakistan-Güney Afrika, ABD-Yeni Zelanda, Çin-Çekya ve Ukrayna-İspanya arasında oynanacak müsabakalar ile devam edecek. Türkiye ise ilk maçını bu akşam saat 20.00'de Avustralya ile yapacak. - MANİSA