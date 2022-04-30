U16 Gençler Futbol Ligi'nin şampiyonu 1299 Bilecik Kulübü - Haberler

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U16 Gençler Futbol Ligi'nin şampiyonu 1299 Bilecik Kulübü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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U16 Gençler Futbol Ligi'nin şampiyonu 1299 Bilecik Kulübü

Bilecik'te düzenlenen U16 Gençler Futbol Ligi'nin şampiyonu 1299 Bilecik Kulübü oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te düzenlenen U16 Gençler Futbol Ligi'nin şampiyonu 1299 Bilecik Kulübü oldu.

2021-2022 U16 Gençler Futbol Ligi 9 takımın katılımıyla tek devreli her hafta bir takımın BAY geçmesiyle tamamlandı. Ligde 7 galibiyet 1 mağlubiyet alan 1299 Bilecik Kulübü şampiyon oldu. 1299 Bilecik Kulübü son maçında Kürespor'u 7-0 yenerken, şampiyonluk kupasını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ile Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'nun elinden aldı. Takım antrenörü Bayram Kaptan, iyi bir sezon geçirdiklerini Bilecik'i çeşitli illerde oynanacak olan Türkiye gruplarında temsil edeceklerini söyledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Şampiyon, Bilecik, Futbol, Spor, Haberler

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