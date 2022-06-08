U16 Futbol Ligi Elazığ Grubu maçları başladı - Haberler

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U16 Futbol Ligi Elazığ Grubu maçları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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U16 Futbol Ligi Elazığ Grubu maçları başladı

16 Türkiye Şampiyonası 2021-2022 Futbol Sezonu 1. kademe müsabakalarının bir ayağı da Elazığ'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

U-16 Türkiye Şampiyonası 2021-2022 Futbol Sezonu 1. kademe müsabakalarının bir ayağı da Elazığ'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları Elazığ Grubu maçları başladı. Önceki gün teknik toplantısı yapılan ve 10 Hazirana kadar sürecek olan 2021-2022 U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe Elazığ Grubu müsabakalarına, Ağrı, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır ve Muş temsilcileri katılıyor. Müsabakalara Münir Yılmaz sentetik çim saha ev sahipliği yapıyor. Elazığ grubunda, Ağrı 1970 Spor, Hakkari Sümbül Spor, Anadolu Bingöl Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Muş Belediye Spor ve Güroymak Gençlik Spor yer alıyor.

Şampiyonayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Şehrimizin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan maçlar da tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Tabi bildiğiniz üzere Elazığ'ı sporda marka şehir haline getirmek adına gerek yatırımlarla gerekse müsabakalarla spor şehri Elazığ sloganıyla şampiyonaları ilimiz de gerçekleştiriyoruz. Bugün de U16 1. kademe Futbol Türkiye Şampiyonası ev sahipliğimizde gerçekleşiyor. Girişimlerimiz ve çabalarımızı bu minvalde sürdürüyoruz. İnşallah bir çok organizasyon ve müsabakayı Elazığ'da göreceğiz. Bir kez daha müsabakalara katılan tüm takımlarımıza ve teknik ekibe başarılar diliyor, Fair-Play ruhuyla bir mücadele sürdürmelerini diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakkari Türkiye Futbol Elazığ Spor Haberler

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