U15 Türkiye Şampiyonası Bilecik'te Coşkulu Başladı

U15 Türkiye Şampiyonası Bilecik'te Coşkulu Başladı
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U15 Türkiye Şampiyonası'nın 1'inci kademe müsabakaları Bilecik'te başladı. İlk gün yapılan karşılaşmalarda Büyük Çekmece Gençordu ve İstanbul Dudulluspor galip geldi.

U15 Türkiye Şampiyonasının 1'inci kademe müsabakalarına Bilecik ev sahipliği yaparken, ilk gün renkli karşılaşmalara sahne oldu.

U15 Türkiye Şampiyonasının 1'inci kademe müsabakalarının Bilecik etabında 6 takım katılırken, A ve B gruplarında 3'er takım yer aldı. Geçilen kuralar sonrasında A grubunda Büyük Çekmece Gençordu Spor, Bursa Fethiye İdman Yurdu, Eskişehir Şekerspor, B grubundan İstanbul Dudulluspor, Kocaeli Yeşilovaspor, Bursa Yenikaramanspor yer aldı. A Grubunda Büyük Çekmece Gençordu- Bursa Fethiye İdman Yurdu İstasyon Sentetik Sahada karlı karşıya kaldı. Müsabakayı Büyük Çekmece Gençordu 1-0 kazandı. Aynı statta oynanan B grubu mücadelesinde ise; İstanbul Dudulluspor ile Kocaeli Yeşilovaspor karşı karşıya geldi. Maçı İstanbul Dudulluspor 5-1 kazanması bilgi. Turnuvanın ikinci gününde bugün saat 17: 00'da Bursa Yenikaramanspor- Kocaeli Yeşilovaspor karşı gelirken, 18: 30'da ise Eskişehir Şekerspor- Bursa Fethiye İdman Yurdu arasında oynanacak.

Müsabakaları Bilecik ASKF Nusret Tosun da izledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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