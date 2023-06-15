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U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe şampiyonu Eskişehir Odunpazarı Spor oldu

U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe şampiyonu Eskişehir Odunpazarı Spor oldu

Spor Haberleri

Bilecik'in ev sahipliğinde başlayan U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Eskişehir Odunpazarı Spor oldu.

Bilecik'in ev sahipliğinde başlayan U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Eskişehir Odunpazarı Spor oldu.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında geçtiğimiz gün yapılan kur'a çekimi sonrası A ve B grubunda 3'er takımın yer alacağı şampiyona, İstasyon Sentetik Saha'sında geçtiğimiz gün başlamıştı. Şampiyona İstanbul temsilcileri Demirspor ile Bakırköy 1903 Spor, Kütahya Temsilcisi TKİ Tavşanlı Linyitspor, Kocaeli temsilcileri Hisareynspor ile Hacı Hazır Şafakspor ve Eskişehir temsilcisi Odunpazarıspor katıldı. Final maçında ise Eskişehir Odunpazarı Spor - İstanbul Demir Spor karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maç penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışları sonrası Eskişehir Odunpazarı Spor rakibini 6-5 yenerek, U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının Bilecik etabı şampiyonu oldu.

Şampiyon takımın kupa ve madalyalarını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Odunpazarı Bilecik Türkiye Spor Spor Haberler

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