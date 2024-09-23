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U15 Kız Milli Takımı'nın UEFA Gelişim Turnuvası Kadrosu Açıklandı

U15 Kız Milli Takımı'nın UEFA Gelişim Turnuvası Kadrosu Açıklandı
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Bosna Hersek'te 1-8 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek UEFA Gelişim Turnuvası'na katılacak U15 Kız Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden Asiye Damla Kasap, milli takımda yer aldı.

Bosna Hersek'te 1-8 Ekim 2024 tarihleri arasında UEFA Gelişim Turnuvası'na katılacak olan U15 Kız Milli Takımının kadrosu açıklandı. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün başarılı File Bekçisi Asiye Damla Kasap milli takım kadrosunda yer aldı.

Bosna Hersek'te 1-8 Ekim 2024 tarihleri arasında UEFA Gelişim Turnuvası'na katılacak olan U15 Kız Milli Takımının kadrosu, Teknik Direktör Hilal Başkol tarafından açıklandı. Milli takım kadrosuna Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün başarılı file bekçisi Asiye Damla Kasap kendisine yer buldu. 26 Eylül 2024 tarihinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak olan milli takım, 1 Ekim 2024 tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Bu tarihte Bosna Hersek'e gidecek ay yıldızlılar, UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçını 2 Ekim 2024 tarihinde Karadağ ile oynayacak. İkinci sınavında 4 Ekim Cuma günü Tanzanya ile karşılaşacak olan U15 Milli Takımımız, son mücadelesini 7 Ekim Pazartesi günü Bosna Hersek ile yapacak ve ertesi gün yurda dönecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım kayseri Futbol Kadın Spor

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