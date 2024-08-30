U15 Kız Milli Takımı Bosna Hersek Gelişim Turnuvası'na hazırlanıyor

1-8 Ekim 2024 tarihlerinde Bosna Hersek'te Gelişim Turnuvası'na katılacak olan U15 Kız Milli Takımı, 2-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Erzurum'da hazırlık kampı yapacak. Teknik Direktör Hilal Başkol tarafından açıklanan Milli Takım kadrosunda Kayseri Kadın FK'dan 2 oyuncu yer aldı.

U-15 Milli takım kadrosunun belirlenmesi için 15-17 ve 17-19 Ağustos tarihleri arasında iki grup halinde seçmeler yapılmıştı. Seçmelere 66 oyuncu katılmıştı. Yapılan seçmeler sonunda milli takım kadrosu belirlendi. Kayseri Kadın FK oyuncuları Asiye Damla Kasap ve Nisanur Yıldırım milli takım kadrosunda kendilerine yer buldu.

Yine seçmelere davet edilen Kayseri Kadın FK oyuncularından Ayşenur Köyönü ise milli takımda kendine yer bulamadı. U-15 Kız Milli takımı 7 Eylül tarihine kadar çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürecek. - KAYSERİ