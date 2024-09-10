U15 Kız Milli Takımı Bosna Hersek Gelişim Turnuvası'na Hazır

1-8 Ekim 2024 tarihlerinde Bosna Hersek'te Gelişim Turnuvası'na katılacak olan U15 Kız Milli Takımı, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hilal Başkol yönetimindeki son antrenmana ısınmayla başlayan Ay-Yıldızlılarımız, ikinci bölge oyun kurma ve oyunda yön değiştirme üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. 2 Eylül 2024'ten beri Erzurum'da kampta olan Milliler, 26 Eylül 2024 tarihinde Riva'da tekrar toplanacak ve 1 Ekim'e kadar hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. 1 Ekim'de Bosna Hersek'e gidecek olan U15 Kız Milli Takımımız, burada UEFA Gelişim Turnuvası'nda ev sahibi Bosna Hersek, Karadağ ve Tanzanya ile karşı karşıya gelecek. - ERZURUM