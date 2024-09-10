U15 Kız Milli Takımı Bosna Hersek Gelişim Turnuvası'na Hazır
U15 Kız Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenecek olan Gelişim Turnuvası'na katılmak için Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını tamamladı. Milliler, teknik direktör Hilal Başkol yönetiminde son antrenmanlarını gerçekleştirdi.
1-8 Ekim 2024 tarihlerinde Bosna Hersek'te Gelişim Turnuvası'na katılacak olan U15 Kız Milli Takımı, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Hilal Başkol yönetimindeki son antrenmana ısınmayla başlayan Ay-Yıldızlılarımız, ikinci bölge oyun kurma ve oyunda yön değiştirme üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. 2 Eylül 2024'ten beri Erzurum'da kampta olan Milliler, 26 Eylül 2024 tarihinde Riva'da tekrar toplanacak ve 1 Ekim'e kadar hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. 1 Ekim'de Bosna Hersek'e gidecek olan U15 Kız Milli Takımımız, burada UEFA Gelişim Turnuvası'nda ev sahibi Bosna Hersek, Karadağ ve Tanzanya ile karşı karşıya gelecek. - ERZURUM