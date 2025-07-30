Türkiye U15 Kız Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı.Kadroda Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden Havva Ecrin Kemahlı, Ayşe Altun ve Helen Gümüş isimleri de yer aldı.

Geçtiğimiz aylarda 14 bölge, 20 şehirde Kadın Milli Takımlar Antrenörleri tarafından U15 ve U17 Kız Milli Takımları için ülke çapında seçmeler düzenlenmişti. Bu kapsamda 2024 Ekim ayından 2025 Haziran ayına kadar Erzurum, Hakkari, Van, Ankara, Kayseri, İzmir, Denizli, Trabzon, Samsun, Gaziantep, Hatay, Adana, İstanbul, Antalya, Malatya, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Çanakkale'de seçmeler yapıldı ve yetenekli kız çocukları, geniş çaplı bir araştırma ile tespit edildi. Bu taramanın sonucunda belirlenen 4 kaleci ve 40 futbolcu, Teknik Direktör Tuğçe Mercan tarafından U15 Kız Milli Takım kampına davet edildi. İlk kez milli takım heyecanı yaşayacak olan oyuncular; 4 Ağustos 2025 tarihinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve 8 Ağustos 2025 tarihine kadar çalışmalar gerçekleştirecek. Kadroda Kayseri Kadın FutbolKulübü'nden sol bek Ecrin Kemahlı, sol açık Ayşe Altun ve Analig oyuncusu Helen Gümüş yer aldı.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Takım antrenörleri tarafından Riva'da düzenlenecek kampa davet edilen sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz! Bu özel davet, hem kulübümüz hem de şehrimiz adına büyük bir gururdur. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ