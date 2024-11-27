U14 Milli Takım Seçmeleri Van'da Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 14 yaş altı U14 milli takım seçmeleri İpekyolu 75. Yıl İlçe Stadında yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Van TFF Bölge Temsilciliği gözetiminde gerçekleşen U14 milli takım seçmelerine Van, Muş, Bitlis, Hakkari'den yaklaşık 60 futbolcu katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Savaş Cam ve Van TFF Bölge Sorumlusu Oya Kali'nin gözetiminde gerçekleşen seçmelere katılan genç futbolcular yeteneklerini sergiledi. Yapılan maçlar heyecan dolu anlara sahne olurken, dikkat çeken futbolcular hocalar tarafından tespit edilerek not edildi.

Van'da yapılan seçmeleri değerlendiren TFF Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, "İl il, bölge bölge gezerek U14 milli takım için seçmeler gerçekleştiriyoruz. Bu yıl antrenörlerimizle bölgelere gitmeye karar verdik. Böylece daha çok oyuncuyu görme, daha fazla kulüple temas etme şansı buluyoruz. Bugün Vanspor Kulübünü de ziyaret edeceğiz. Orada da genç oyuncu gelişimi ile ilgili fikir alışverişinde bulunacağız. Biz düşüncelerimizi paylaşacağız, onları dinleyeceğiz. Kulüplerimizi de ziyaret edeceğiz. Şu anda Van ve çevre illerden gelen 60'a yakın oyuncu var. Seçmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - VAN