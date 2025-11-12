U14 Gençler Ligi'nde Bilecik Derbisinin Kazananı 1299 Bilecik
U14 Gençler Ligi'nin 6. haftasında Bilecik derbisinde 1299 Bilecik Futbol Kulübü, Bilecik Futbol Akademispor'a 4-2 mağlup ederek galip geldi. Vitraspor, 8-0'lık skorla liderliğini sürdürürken, 6. haftada toplamda 25 gol atıldı.
U14 Gençler Ligi 6'ıncı hafta geride kalırken, Bilecik derbinin kazanını 1299 Bilecik Futbol Kulübü oldu.
U14 Gençler Ligi 6'ıncı haftasında oynan 5 müsabakada toplamda 25 gol atılırken, 2 maçı ev sahibi, 2 maçı deplasman takımları kazanırken, 1 maçta berabere sonuçlandı. Haftanın en önemli maçın olan Bilecik derbisinde Bilecik Futbol Akademispor, 1299 Bilecik Futbol Kulübü 'a 4-2 kaybetti. Lig lideri Vitraspor, Söğütspor deplasmanından 8-0'lık skorla dönerken, 1963 Başakspor kendi evinde Vezirhanspor'u 5-0 yendi. Bozüyük derbisinde 4 Eylülspor ile Güneşspor -1'lik skorla sahadan ayrıldı. Haftanın son maçında Bozüyükspor kendi evinde Osmanelispor'a 3-1 mağlup oldu. Ligde 6'da 6 yapan Vitraspor 18 puanla liderliği sürdürürken, 16 puanlı 1299 Bilecik Futbol Kulübü ikinci 10'ar puanlı Bilecik Futbol Akademispor, 4 Eylülspor ve Osmanelispor lideri takip etti.
Ligin 7'inci haftasında bugün Vitraspor-Güneşspor, 1299 Bilecik Futbol Kulübü-Söğütspor, Vezirhanspor- Bilecik Futbol Akademispor, Osmanelispor-1963 Başakspor ve 4 Eylülspor-Bozüyükspor maçları oynanacak. - BİLECİK