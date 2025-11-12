Haberler

U14 Gençler Ligi'nde Bilecik Derbisinin Kazananı 1299 Bilecik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

U14 Gençler Ligi'nin 6. haftasında Bilecik derbisinde 1299 Bilecik Futbol Kulübü, Bilecik Futbol Akademispor'a 4-2 mağlup ederek galip geldi. Vitraspor, 8-0'lık skorla liderliğini sürdürürken, 6. haftada toplamda 25 gol atıldı.

U14 Gençler Ligi 6'ıncı hafta geride kalırken, Bilecik derbinin kazanını 1299 Bilecik Futbol Kulübü oldu.

U14 Gençler Ligi 6'ıncı haftasında oynan 5 müsabakada toplamda 25 gol atılırken, 2 maçı ev sahibi, 2 maçı deplasman takımları kazanırken, 1 maçta berabere sonuçlandı. Haftanın en önemli maçın olan Bilecik derbisinde Bilecik Futbol Akademispor, 1299 Bilecik Futbol Kulübü 'a 4-2 kaybetti. Lig lideri Vitraspor, Söğütspor deplasmanından 8-0'lık skorla dönerken, 1963 Başakspor kendi evinde Vezirhanspor'u 5-0 yendi. Bozüyük derbisinde 4 Eylülspor ile Güneşspor -1'lik skorla sahadan ayrıldı. Haftanın son maçında Bozüyükspor kendi evinde Osmanelispor'a 3-1 mağlup oldu. Ligde 6'da 6 yapan Vitraspor 18 puanla liderliği sürdürürken, 16 puanlı 1299 Bilecik Futbol Kulübü ikinci 10'ar puanlı Bilecik Futbol Akademispor, 4 Eylülspor ve Osmanelispor lideri takip etti.

Ligin 7'inci haftasında bugün Vitraspor-Güneşspor, 1299 Bilecik Futbol Kulübü-Söğütspor, Vezirhanspor- Bilecik Futbol Akademispor, Osmanelispor-1963 Başakspor ve 4 Eylülspor-Bozüyükspor maçları oynanacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü

5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü
Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında Bahçeli'ye teşekkür etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.