U14 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonu, Anadolu Efes oldu

Samsun'da düzenlenen Basketbol U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda finalde Fenerbahçe'yi yenen Anadolu Efes şampiyon oldu.

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda 16 takımın yer aldığı şampiyona, oynanan 40 maç ile sona erdi.

Yarı finalde İstanbul Bahçeşehir Okulları'nı yenen Fenerbahçe ile MG Spor Kulübü'nü mağlup eden Anadolu Efes finalde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'yi 80-65 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada MG Spor Kulübü de üçüncü oldu.

U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın en iyi beşinde eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Anadolu Efes'ten Ömer Kutluay ve Demir Öztürk, Fenerbahçe'den Kaan Belgutay, MG Spor Kulübü'nden Yağız Kılıç ve Bahçeşehir'den Aras Atlı yer aldı. Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Ömer Kutluay oldu.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Faaliyetleri Müdürü Gökhan Sunter ve Samsun Basketbol İl Temsilcisi Özhan Turan, dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.