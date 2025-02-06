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U14 Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da Başladı

U14 Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da Başladı
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Manisa'da U14 Erkekler 2. Bölge 2. Grup Basketbol Şampiyonası, 6 ilden 8 takımın katılımıyla başladı. Turnuva, bölge birinciliği ve bir üst tura yükselmek için mücadeleye sahne olacak.

U14 Erkekler 2. Bölge 2. Grup Basketbol Bölge Şampiyonası, 6 ilden 8 takımının katılımıyla Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda başladı.

Manisa, Antalya, Aydın, Muğla, Kütahya ve Afyon'dan toplam 8 takımın katıldığı şampiyonada genç sporcular, hem bölge birinciliği hem de bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek, gençlerin spordaki gelişimi için bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öztürk, "Bu gençlerimizin arasında çok yetenekli basketbolcular çıkacağına inanıyorum. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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