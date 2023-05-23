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U13 Gençler Ligi kuraları çekildi

U13 Gençler Ligi kuraları çekildi

Spor Haberleri

Bilecik U13 Gençler Ligi kuraları çekilirken, 7 takımın katıldığı lig 10-11 Haziran tarihlerinde başlayacak.

Bilecik U13 Gençler Ligi kuraları çekilirken, 7 takımın katıldığı lig 10-11 Haziran tarihlerinde başlayacak.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı binasında gerçekleşen kura çekimine Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, ASKF Sekreteri Mehmet Bozbağ ve spor kulüplerini temsilcileri katıldı. 7 takımın katıldığı ligde çift devre usulü ligin oynamasına karar verilirken, şampiyon takım Bilecik'i grup müsabakalarında temsil edecek. Çekilen kuralar sonrası ilk haftada 1308 Osmaneli Belediyespor-Vitraspor, Sğütspor-1299 Bilecik Kulübü karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında Bilecik Kartalspor BAY geçecek. Futbol İl Temsilcisi Engin Toku kura sonrası tüm takımlara başarılar diledi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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