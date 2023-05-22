U-17 şampiyonu Kocasinan Şimşekspor

17 Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, Gültepespor ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

U-17 Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, Gültepespor ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

B Grubu'nun birincisi olarak Play-Off'a çıkan Kocasinan Şimşekspor'da hedef Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edebilmek olarak belirlendi. Gültepespor ile Vali Muammer Güler Stadı'nda kritik karşılaşmaya çıkan Kocasinan Şimşekspor, Gültepespor'u Taha ve Zekeriya'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek ligdeki puanını 19'a yükseltti ve şampiyon olarak lige noktayı koydu.

Son derece çekişmeli geçen karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdıran Kocasinan Şimşekspor U-17 takımı, B Grubu'nda sezonu namağlup olarak tamamlamış oldu. Kocasinan Şimşekspor Play-Off'ta C Grubu'nun ikincisi ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ