- U-17 maçında kavga çıktı

İSTANBUL - Hafta sonu oynanan U-17 maçında atılan gol sonrası kavga çıktı.

Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan U-17 maçında atılan golün ardından saha içi bir anda karıştı. Golü atan futbolcunun sevinç esnasında rakip tribünlere yaptığı hareketin sonrasında oyuncular ve antrenörler birbirine girdi. Bir süre duran oyun, kavganın yatıştırılmasının ardından devam etti.