U-17 Güreş Milli Takımı Avrupa Üçüncüsü Oldu

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde heyecanla takip edilen U-17 Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. U-17 Erkekler Güreş Milli Takımı, zorlu mücadeleler sonucunda Avrupa üçüncülüğü unvanını elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Afyonkarahisar TOHM ( Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi) sporcularımızdan da bu şampiyonada başarılar geldi. Buğra Kavak (45 kg) Avrupa ikincisi, Fatih Aydın ise (71 kg) Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu Güreş branşında hem antrenör hem de sporcular olarak Türkiye'nin zirvesinde yer aldıklarını belirtti. Kasapoğlu, "U-17 Güreş Milli takımında sporcularımızın ve antrenörlerimizin görev alması bizleri gururlandırdı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde güzel başarılar elde ettik. Emeği geçen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR