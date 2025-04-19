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U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası Karabük'te Devam Ediyor

U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası Karabük'te Devam Ediyor
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Karabük'te düzenlenen U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe maçları devam ediyor. İlk gün oynanan maçlarda Çankırı Yurdumspor ile Zonguldak Atletik Spor Kulübü 1-1 berabere kalırken, Ankara Anka Spor Kulübü Sinop Tersanespor'u 1-0 mağlup etti.

Karabük'ün ev sahipliğini yaptığı U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe maçları devam ediyor.

Karabük Onur Futbol Sahası'nın ev sahipliğini yaptığı U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında altı farklı şehirden 6 takım yer alıyor.

Şampiyonanın ilk gününde oynanan maçlarda Çankırı Yurdumspor ile Zonguldak Atletik Spor Kulübü 1-1 berabere kalırken, Ankara Anka Spor Kulübü, Sinop Tersanespor'u 1-0 mağlup etti.

Şampiyonanın ikinci gününde oynanan karşılaşmalarda ise Bartın Gençlerbirliği ile Sinop Tersanespor 2-2 berabere kalırken Kastamonuspor, Çankırı Yurdumspor'u 3-0 yendi.

Şampiyonanın final mücadelesi 20 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Onur Futbol Sahası'nda oynanacak. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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