U-15 Serbest Stil Güreş Milli Takımı Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kocaeli'de kamp yapan U-15 Serbest Stil Güreş Güreş Milli Takımı, Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda madalyalar kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZSEM) Tesisleri'nde kampa giren 20 genç güreşçi, 8-12 Ekim'de gerçekleştirilecek şampiyonada mindere çıkıp başarılar elde etmek için antrenörleri gözetiminde yoğun tempoda çalışıyor.

Sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman yapan sporcular, teknik ve kondisyon antrenmanlarıyla güç depolayarak turnuvada madalya kazanmayı amaçlıyor.

Milli takım antrenörü Müren Mutlu, AA muhabirine, çalışmaların çok güzel ilerlediğini, kendileriyle birlikte 17 ve 20 yaş altı güreşçilerin de hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Mutlu, kamp sürecinden bahsederek, "Sabah ve akşam günde 2 saat süren antrenmanlarımız var. Balkan Şampiyonası için çok iyi hazırlık süreci geçirdik. İnşallah orada da 10 sıklette 10 madalya hedefliyoruz. Federasyonumuz, 180 sporcuyu Romanya'da yapılacak Balkan Şampiyonası'na götürüyor. Bu konuda Federasyon başkanımıza minnettarız. Daha önce müsabakalar için hiç bu kadar hazırlık yapılmıyordu. Gençlerde sadece 15 yaş gidiyordu, şu anda 17 ve 20 yaş altı takımlarımız da katılacak." diye konuştu.

Federasyonun altyapıya ciddi önem verdiğini vurgulayan Mutlu, "Federasyon başkanımız Taha Akgül'e teşekkür ederiz. Bize çok yardımcı oldu. Bu sene 10-13 yaş kategorisinde 6 bin sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası yapıldı. Altyapı için olağanüstü bir organizasyondu. Bizim ve gelecek için çok önemliydi. 2028 ve 2032 yıllarında düzenlenecek olimpiyatlara hazırlıklar yaptı. Güzel bir jenerasyon yakaladık. Elimizden geldiği kadar altyapıdaki sporculara yardım etmek istiyoruz."

Mutlu, kendilerine verdikleri destekten dolayı Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e de teşekkür etti.

Milli takımın Kocaeli kampı, 6 Ekim'de sona erecek.