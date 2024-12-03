U-14 Kızlar Basketbol Müsabakaları Sona Erdi

Okul Sporları kulüpler arası U-14 Kızlar Basketbol Müsabakaları, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Müsabakalara katılan takımlar, hem bireysel yeteneklerini hem de takım ruhunu sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, genç sporculara teşekkür ederek, "Bugün burada görmekte olduğumuz bu enerji ve çaba, bizleri geleceğe dair oldukça umutlandırıyor. Okul Sporları, gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlıyor. Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın yalnızca sporla tanışmalarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların azim, disiplin ve takım çalışması gibi değerleri öğrenmelerine de yardımcı oluyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR