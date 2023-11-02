TYF Yelken Ligi Funboard Slalom 1. ayak mücadelesi yarın İzmir'de başlayacak
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Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Funboard Slalom 1. ayak mücadelesi yarın İzmir'de başlayacak.
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Funboard Slalom 1. ayak mücadelesi yarın İzmir'de başlayacak.
Alaçatı'daki Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ev sahipliğindeki organizasyonda mücadeleler 3 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. Bugün kayıtların yapılacağı yarışlar, 5 Kasım Pazar günü tamamlanacak.
Alaçatı'da Funboard Slalom 1. ayak mücadelesinin yanı sıra "Open Wingfoil Türkiye Şampiyonası" da yapılacak.
Kaynak: AA / Spor