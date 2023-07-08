TYF ILCA 4 Milli Takım Kampı Tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen ILCA 4 Milli Takım kampı Tekirdağ'da tamamlandı. 12 sporcu, Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Antrenörler Berk Uzel ve Hasan Sal gözetiminde gerçekleştirilen 6 günlük kamp sonunda sporcular, şampiyonaya hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) Tekirdağ'da düzenlediği ILCA 4 Milli Takım kampı tamamlandı.

Yunanistan'da 21-30 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 12 sporcu, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde çalışmalarını gerçekleştirdi.

Sporcular, antrenörler Berk Uzel ve Hasan Sal gözetiminde 6 günlük kamp dönemi geçirdi.

Antrenör Hasan Sal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi son kamplarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şampiyonaya sıkı şekilde hazırlandıklarını belirten Sal, "Güzel bir rüzgarda verimli bir kamp geçirdik. Dünya şampiyonasının yapılacağı yerdeki hava koşullarını uygun bir havada çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık 4 saate yakın deniz antrenmanlarımız oldu. İddialı bir şekilde şampiyonaya hazırlandık. Oradan şampiyon olarak dönmek istiyoruz. Tüm sporcularımızın ilk 10'da yer alacağına inanıyoruz." dedi.

Milli sporcu Asya Şakaklı da kampın, takım için çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Şampiyonadan madalyalarla dönmek istediklerini belirten Şakaklı, "Dünya şampiyonası hedefiyle çok güzel bir havada çalışmalarımız yaptık. Avrupa Şampiyonası'nda güzel derece yapmıştım. Dünya şampiyonasında da iyi bir derece bekliyorum. Şampiyon olarak dönmeyi planlıyorum ve buna göre antrenmanlarımı yaptım." diye konuştu.