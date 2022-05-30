TYF Bodrum Optimist Training Regatta başladı - Haberler

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TYF Bodrum Optimist Training Regatta başladı

AA - Osman Uras - Spor
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TYF Bodrum Optimist Training Regatta başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen "Bodrum Optimist Training Regatta" başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen "Bodrum Optimist Training Regatta" başladı.

İlçede, optimist sınıfında 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak dünya şampiyonasına hazırlık ve test yarışı niteliğindeki organizasyonda 12 ülkeden 108 sporcu yelken açtı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğindeki yarışların ilk günü, yelkencilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Kulübün dünya şampiyonası için yenilenen İçmeler mevkisindeki tesislerinden denize açılan sporcular, birbirleri ve dalgalarla mücadele etti.

Yelkencilerin mücadelesinde, 3 Haziran'da son gün yarışlarının ardından ödül töreni düzenlenecek.

AA / Osman Uras - Spor

Türkiye Yelken Bodrum Muğla Spor Haberler

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