Twente Teknik Direktörü Oosting: Takımımıza İnancımız Tam

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kaybettikleri ilk maçın rövanşında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Twente'nin teknik direktörü Joseph Oosting, takımına olan inancının tam olduğunu ve Fenerbahçe ile başa çıkacaklarını düşündüğünü söyledi.

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe ile oynadıkları ilk maçta alınan 5-1'lik sonucun acı verici olduğunu söyledi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Twente, yarın saat 20.00'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve futbolcu Daan Rots, mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk maçta Fenerbahçe'ye 5-1'lik skorla kaybetmeleri üzerine Oosting, "Bu bizim için bir onur meselesi oldu. Geçen maçın ilk yarısına nasıl başladıysak, o 11'le devam etmek istiyoruz. Bu hafta antrenmanlarda çok iyi olduğumuzu gördüm. 5-1 çok acı verici bir durumdu ama yine iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Takımın tecrübeli ismi Daan Rots ise, "Takımımıza inancımız tam, 11 kişi oynayacağız ve Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum" dedi. - AMSTERDAM