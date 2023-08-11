TVF Yeni Sponsoruyla Sözleşme İmzaladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli takımlar formaları için yeni sponsoru ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolu daha büyük başarılara imza atacaktır" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli takımlar forma sponsorluğu için Puma ile 3.5 yıllık anlaşma imzaladı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sponsor firma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, milli voleybolcular Eda Erdem, Kübra Akman, Adis Lagumdzija, Efe Bayram ve davetliler katıldı.

Mehmet Akif Üstündağ: "Türk voleybolu daha büyük başarılara imza atacaktır"

Türk voleybolunun bu yıl dünya sıralamasında zirveye çıktığının altını çizen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolu bu yıl üç turnuvada mücadele etti, üçünde de şampiyon oldu. Yolun başındayız, işimiz zor, çıtamız yükseklerde. Türk voleybolu her geçen gün paydaşlarıyla büyüyor. Dünyada ve Avrupa'da çok önemli başarılar elde ediyor. Biz bugüne kadar tarihimizde dünya sıralamasında hiç lider olmadık ve Amerika galibiyetiyle hem Amerika'nın elinden dünya birinciliğini aldık hem de o turnuvanın şampiyonu olduk. Ne kadar bu evlatlarla gurur duysak azdır. Tabii bu başarıda da paydaşların emeğini hakkını yok sayamayız, göz ardı edemeyiz. Bize yol arkadaşlığı yapan değerli paydaşlarıma teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki yeni sponsorumuzla dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları elde edeceğiz. Türk voleybolu daha büyük başarılara imza atacaktır. Yol arkadaşlıklarımızı daha da büyüteceğiz ve hep birlikte el ele zafere ulaşacağız" diye konuştu.

Taner Seyis: "3,5 yıllık anlaşma imzalandı"

Sponsorluk anlaşması için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını aktaran Taner Seyis, "Gerçekten çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Kısa vadeli değil, 3,5 yıllık anlaşma imzalandı. Ailemizin gurur ve mutluluk duyduğunu düşünüyorum. Bizi kabul etmeleri çok büyük bir onur. Sporcularımıza gönülden inanıyoruz. Genç nesillere ilham vererek bunu başarıyoruz" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ise tasarlanan yeni formaları tüm takımın çok beğendiğini söyledi. - İSTANBUL