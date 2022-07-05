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TVF'nin eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu vefat etti

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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TVF'nin eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu vefat etti

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu hayatını kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu hayatını kaybetti.

Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Türkiye Voleybol Federasyonu eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve voleybol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Naci Bayamlıoğlu, federasyonda 1977-1978, 1979-1988, 1991-1992 ve 1993-1996 yıllarında başkanlık görevini yürütmüştü.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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