TVF Erkekler 2. Ligi Yarı Final Müsabakaları Başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Ligi yarı final müsabakaları, Osmaniye'de başladı.

Tosyalı Spor Kompleksi'ndeki müsabakalarda, 8 takım filede mücadele ediyor.

Tek devreli lig usulü oynanan yarı final müsabakalarında Doğu Akademispor, Seyhan Belediyesi, Erciş Belediyesi, Karapınar And. Leoparları Birlik Akademi, Serik Belediyesi, Kayapınar Halk Eğitim, Yıldızlar Topluluğu All Star, Sungurlu Belediyesi takımları yer alıyor.

Günün oynanan ilk maçında, Doğu Akdemispor rakibi Seyhan Belediyesi'ni 3-1 yendi.

Üç gün sürecek yarı final maçları sonunda 1. ve 2. olan takımların final etabına yükselecek.